Javier Méndez tras su debut en Colo Colo: Se vio lo que el entrenador nos viene pidiendo

El defensa uruguayo Javier Méndez tuvo un amargo debut con la camiseta de Colo Colo, elenco que cayó la noche de este domingo por 3-2 ante Alianza Lima en su segundo partido de pretemporada válido por el torneo amistoso Serie Río de La Plata.

Así y todo, el charrúa hizo un balance medianamente positivo del compromiso: "Se vio lo que el entrenador nos viene pidiendo. Obviamente que hay que seguir trabajando, ajustando muchos detalles, seguir puliendo".

"Como equipo grande, obviamente que esa necesidad está esa exigencia de llegar a ser campeón. Sabemos que obviamente es muy difícil, pero trabajando con la calidad de jugadores que hay y el grupo que se está formando seguramente lo podamos lograr", sostuvo.

Finalmente, Méndez analizó su rol dentro de la línea de tres que utiliza el DT de los albos, y afirmó: "No es algo que me desagrada, ya lo dije en varias oportunidades, ya me tocó jugar en otros equipos en línea de tres, ya sea de líbero, de stopper. Como digo, vengo a sumar de donde me toque, lo que el entrenador me pida, trataré de hacerlo de la mejor manera".