Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago31.3°
Humedad32%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Personajes

El reconocido diseñador italiano Valentino murió a los 93 años

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Figuras como Julia Roberts, Anne Hathaway y Jackie Kennedy lucieron sus prendas.

El reconocido diseñador italiano Valentino murió a los 93 años
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El famoso diseñador italiano Valentino Garavani murió este lunes a los 93 años en su residencia de Roma, según informó su fundación.

"Nuestro fundador, Valentino Garavani, falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos", se puede leer en el escueto comunicado de la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti publicado en sus redes sociales.

Nacido el 11 de mayo de 1932 en Voghera, fue el "último emperador" del diseño durante una carrera de 45 años al frente de su casa de moda.

Desde Jackie Kennedy para su boda con Aristóteles Onassis a Julia Roberts, Cate Blanchett o Sophia Loren recogiendo sus Óscar, los diseños de Valentino han seducido a muchas famosas a lo largo de los años, con Anne Hathaway y Gwyneth Paltrow como sus grandes admiradoras internacionales, sin olvidar a la reina Sofía en España.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada