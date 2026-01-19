El reconocido diseñador italiano Valentino murió a los 93 años

El famoso diseñador italiano Valentino Garavani murió este lunes a los 93 años en su residencia de Roma, según informó su fundación.

"Nuestro fundador, Valentino Garavani, falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos", se puede leer en el escueto comunicado de la Fundación Valentino Garavani y Giancarlo Giammetti publicado en sus redes sociales.

Nacido el 11 de mayo de 1932 en Voghera, fue el "último emperador" del diseño durante una carrera de 45 años al frente de su casa de moda.

Desde Jackie Kennedy para su boda con Aristóteles Onassis a Julia Roberts, Cate Blanchett o Sophia Loren recogiendo sus Óscar, los diseños de Valentino han seducido a muchas famosas a lo largo de los años, con Anne Hathaway y Gwyneth Paltrow como sus grandes admiradoras internacionales, sin olvidar a la reina Sofía en España.