Joaquín Sosa tiene clara la meta en Colo Colo: "Hay que ganar todo sí o sí"

La pretemporada de Colo Colo arrancó con novedades en la cancha. El defensor uruguayo Joaquín Sosa tuvo su esperado debut con la camiseta del "Cacique" en el duelo amistoso ante Olimpia de Paraguay, válido por la Serie Río de la Plata, donde los albos se impusieron mediante lanzamientos penales.

En conversación con ESPN una vez concluido el cotejo, el zaguero analizó su primera presentación. "Me sentí muy bien. Veníamos de una semana muy dura, veníamos metiendo bastante triple horarios, así que bueno, por suerte pudimos conseguir una victoria, por penales pero bueno, una victoria que sirve para seguir esta pretemporada", comentó.

El charrúa destacó la recepción del plantel y el cuerpo técnico en sus primeros días. "Por suerte me adapté rápidamente a los compañeros que me dieron todo, me dieron la confianza, me dieron ese respeto también. Y el técnico también, obviamente, el cuerpo técnico me dio la confianza y muy contento también de poder llegar a este club", agregó Sosa.

Objetivos ambiciosos para el 2026

Pensando en los desafíos que afrontará el cuadro "popular" este año, el futbolista no dudó en poner la vara alta. "Tenemos muchos objetivos por adelante. Primero nuestra cabeza está en terminar bien la pretemporada, terminar estos amistosos que son muy importantes para nosotros. Y a partir de ahí plantear los objetivos que tenemos en un año muy largo y hay que ganar todo sí o sí", sentenció.

El calendario de amistosos de Colo Colo en tierras uruguayas continuará este domingo a las 21:00 horas, cuando enfrente a Alianza Lima. Finalmente, el próximo miércoles cerrará su participación en el certamen midiéndose ante el local Peñarol.