Maxi Romero llegó a Uruguay para sumarse a Colo Colo: "Mi decisión estaba más que clara"

En la previa del debut de Colo Colo en la Serie Río de la Plata, el delantero argentino Maximiliano Romero llegó a Uruguay para integrarse a la pretemporada del equipo como flamante refuerzo.

El propio Romero confirmó su fichaje ante la prensa en el aeropuerto. "Lo hablamos mucho tiempo con mi representante, pero obviamente mi decisión estaba más que clara; llegar a Colo Colo, que era lo que yo quería".

"Obvio que es un gran paso, un gran club. El semestre pasado por ahí no le tocó pasar un buen momento, pero bueno, es momento de cambiar esa etapa", agregó.

Consultado sobre Arturo Vidal, indicó que "es un referente para muchos y vamos a estar escuchándolo siempre".

También recordó la coincidencia de que le anotó a Colo Colo en su debut por O'Higgins a mitad del torneo 2025: "Me tocó en el primer partido convertir, pero ojalá Dios quiera que sean muchos goles para este equipo".