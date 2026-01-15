Fiscalía indaga origen de incendios forestales en la Región de Ñuble

El Ministerio Público instruyó diligencias a las policías para determinar el origen de los incendios forestales que afectan a tres comunas distintas de la Región de Ñuble, que permanece bajo alerta amarilla.

En este momento, dos comunas se mantienen con alerta roja: la primera es Ránquil, donde recursos de Conaf y Senapred combaten el siniestro Perales Biobío, que hasta el momento, ha consumido 1.665 hectáreas y destruido cuatro viviendas.

En medio de estas labores, el fiscal regional (s) de Ñuble, Sergio Pérez, informó que "se instruyó el trabajo de personal de Labocar (Laboratorio de Carabineros) para determinar las causas del siniestro".

También se reporta una condición crítica en la comuna de Pinto por el incendio Reserva Ñuble, que afecta a una superficie preliminar de 36,2 hectáreas, y donde el ente persecutor requirió el trabajo de la Brigada Investigadora de Delitos Contra el Medioambiente de la PDI.

"Debido a las dificultades de acceso al terreno, se coordinan diligencias para que el personal pueda constituirse con los peritos en aquella zona cordillerana, y establecer las causas del siniestro", apuntó el persecutor.

Por otro lado, se bajó la alerta roja comunal en San Nicolás, donde el siniestro El Manzano se encuentra contenido en su avance tras consumir 160 hectáreas y destruir 15 viviendas. En ese caso, "se han dispuesto diversas diligencias tendientes a aislar el sitio del suceso, y establecer el punto de origen y las causas del mismo", explicó Pérez.

Además del daño material, esta emergencia dejó a una mujer con graves quemaduras, por las que fue internada en el Hospital Herminda Martín de Chillán.