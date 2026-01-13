Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago32.2°
Humedad19%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Mosa sobre búsqueda de un delantero en Colo Colo: No tengo ningún favorito

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El presidente de Blanco y Negro detalló la estrategia de fichajes, descartó presiones personales por algún nombre en específico y confirmó que Damián Pizarro sigue en el radar. Además, puso calma sobre la llegada de un portero.

Mosa sobre búsqueda de un delantero en Colo Colo: No tengo ningún favorito
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En el marco de la presentación de Javier Méndez, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, aprovechó la instancia para aclarar el panorama de los refuerzos que aún faltan por llegar al Estadio Monumental.

El timonel "albo" fue enfático al referirse a la búsqueda del centrodelantero, asegurando que la decisión será consensuada y descartando rumores sobre supuestas presiones de su parte.

"Nosotros decidimos ir de atrás hacia adelante. La zaga ha quedado bien conformada... y después de eso nos estamos metiendo en el nueve", comenzó explicando Mosa, para luego lanzar una frase tajante ante las especulaciones de la prensa.

"Quiero descartar de plano que yo tendría alguna inclinación o que estaría presionando a alguien para que contratáramos a cierto jugador. Yo no tengo ningún favorito como nueve. El nueve favorito va a ser el que acordemos con el técnico, con el gerente deportivo y con el directorio", sentenció el dirigente, que espera abrochar un jugador esta semana.

Sobre los nombres que están en carpeta, Mosa reconoció que manejan "tres o cuatro alternativas". Hace unos días, el propio presidente reconoció que evalúan al atacante Damián Pizarro como una de las cartas para el puesto.

En lo que apunta al delantero adquirido por Udinese, Mosa dijo que no tienen "nada acordado con nadie. Con Damián, ni con Pedrito, Juanito ni con nadie. Primero nos tiene que convecer técnicamente, después pasamos a temas contractuales y económicos. Estamos en ese análisis y Damián es un delantero que fue ofrecido, pero hay cuatro más que estamos analizando. Para ser precisos, Colo Colo no ha hecho oferta por ningún 9, aún no tenemos la claridad".

El arco: Paso a paso

Consultado sobre la posibilidad de fichar un arquero, Aníbal Mosa puso paños fríos y estableció las prioridades del club.

"El tema del arquero, nosotros no nos cerramos a nada, pero una vez que esté definido el equipo con el nueve contratado, nos vamos a sentar nuevamente con el técnico y el directorio. En ese momento, el director técnico expondrá la necesidad que él tiene", explicó.

De esta forma, Colo Colo enfoca todos sus esfuerzos en cerrar al goleador antes de evaluar si es necesario traer competencia para Fernando De Paul bajo los tres tubos.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada