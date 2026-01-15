Ortiz y la victoria ante Olimpia: Me voy satisfecho, esto recién comienza y vamos por buen camino

El argentino Fernando Ortiz, técnico de Colo Colo, valoró el triunfo ante Olimpia en el primer partido del año, tras empatar 0-0 y ganar 4-3 los penales, y se manifestó satisfecho por el rendimiento exhibido por sus jugadores.

"Lo importante es que podamos agarrar el ritmo de fútbol que queremos. Los primeros 20 minutos se notó la carga física de la semana pasada, pero los chicos entendienron y se soltaron, hubo llegadas de gol. Me voy satisfecho, esto recién comienza y vamos por buen camino", declaró Ortiz en la zona mixta del Estadio "Luis Franzini".

Del mismo modo, destacó la predisposición de los jugadores, señalando que "entienden la necesidad y las locuras que puedo tener, y lo hacen".

Ortiz también evaluó el rendimiento de Arturo Vidal, quien jugó como líbero, señalando que, a primera vista, lo hizo "muy bien".

"Arturo y su juego habla por sí solo, le dije que entendiera bien el puesto que ocupa, que sea paciente, más allá de las ganas que tiene ganar, y puede jugar en cualquier posición", coomentó.

Finalmente, al ser consultado por el fichaje de Maxi Romero, comentó que aún no ha conversado con el delantero, pero recalcó que "es importante para la plantilla y llegará a sumar, lo veré ahora o mañana, y es un jugador interesante".