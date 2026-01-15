Síguenos:
Deportes | Fútbol | Colo Colo

[VIDEO] Fernando de Paul fue héroe de Colo Colo en el triunfo por penales ante Olimpia

Publicado:
Redacción Cooperativa

El arquero le dio la victoria a los albos en la Serie Río de La Plata.

[VIDEO] Fernando de Paul fue héroe de Colo Colo en el triunfo por penales ante Olimpia
En portada

El arquero Fernando de Paul fue el héroe de Colo Colo este jueves, al atajar dos penales en la definición 4-3 ante Olimpia, tras el empate 0-0 en la Serie Río de La Plata.

De Paul atajó el segundo penal, ejecutado por Fernando Cardozo, y el quinto, que disparó Rodrigo Pérez, permitiendo el festejo de los albos en su primer partido del año.

Revisa el resumen del partido:

