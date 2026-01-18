Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo
[VIDEO] Paolo Guerrero abrió el marcador para Alianza Lima frente a Colo Colo
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El delantero peruano remató al borde del área y anotó el primero del encuentro.
El delantero peruano remató al borde del área y anotó el primero del encuentro.
El delantero peruano Paolo Guerrero abrió el marcador al minuto 33 del primer tiempo a favor de Alianza Lima frente a Colo Colo, por la Serie Río de La Plata 2026.
El atacante definió con un golazo desde el borde del área, con un remate colocado y sutil que venció al portero Fernando De Paul, tras una gran asistencia de Eryc Castillo.