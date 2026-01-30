La Copa Chile 2026 arrancó con agónico triunfo de Deportes Antofagasta sobre Cobreloa

La Copa Chile 2026 arrancó este viernes con un agónico triunfo por 2-1 de Deportes Antofagasta sobre Cobreloa en el Estadio "Calvo y Bascuñán", por la primera fecha del Grupo C.

Los pumas se adelantaron en el marcador en el segundo tiempo, con un gol de Brayan Hurtado (52'), pero los loínos reaccionaron y igualaron cinco minutos después, con un penal ejecutado por Gustavo Gotti (57').

Cuando parecía que terminaba el partido igualado, en el tiempo agregado apareció Hurtado para firmar su doblete y decretar la victoria de los dueños de casa (90+6').

Con el resultado, Antofagasta tomó el liderato del Grupo C, que comparten con Cobresal, La Serena y Cobreloa.

El próximo partido de ambos equipos en la Copa Chile será la próxima semana, en el Estadio Zorros del Desierto de Calama.