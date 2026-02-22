"El Mencho", el peligroso capo narcotraficante abatido en México

El capo mexicano Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, pasó de ser un joven originario de una comunidad rural de Michoacán (oeste de México) a convertirse en uno de los narcotraficantes más poderosos y buscados del mundo, quien fue abatido este domingo en un operativo encabezado por fuerzas federales en el estado occidental de Jalisco.

Nacido en 1966 en Aguililla (Michoacán) Oseguera Cervantes migró a Estados Unidos en su juventud, donde fue detenido por delitos relacionados con drogas antes de ser deportado a México.

A su regreso, en los años noventa, se integró a estructuras del narcotráfico vinculadas al Cartel del Milenio, y tras la fragmentación de ese grupo criminal, encabezó la consolidación del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a inicios de la década de 2010.

Bajo su liderazgo, el CJNG se expandió rápidamente hasta tener presencia en buena parte del territorio mexicano y consolidar rutas internacionales para el tráfico de metanfetaminas y fentanilo hacia Estados Unidos.

Durante su mando, la organización fue señalada por masacres, emboscadas a autoridades y bloqueos coordinados en distintas entidades del país, y se caracterizó por su rápida expansión territorial, su capacidad financiera y el uso de violencia extrema contra grupos rivales y fuerzas de seguridad.

Entre los episodios de mayor impacto atribuidos a El Mencho destaca el atentado, en junio de 2020, contra el entonces secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México (ahora Secretario de Seguridad de México), Omar García Harfuch, cuando un comando armado emboscó su vehículo en una de las principales avenidas de la Ciudad de México, dejando varios muertos y heridos.

También, se le atribuyen diversos ataques contra fuerzas federales y estatales en Jalisco y Michoacán, incluido el derribo de un helicóptero militar en 2015, así como operativos violentos y bloqueos masivos en distintos estados como respuesta a operativos de seguridad.

El grupo criminal además ha sido vinculado a múltiples masacres y a centros de operación clandestinos, incluido el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, hallado en marzo de 2025, así como propiedades aseguradas en el oeste del país señaladas como presuntos centros de adiestramiento o exterminio.

Para el Gobierno de Estados Unidos, Oseguera Cervantes era uno de los narcotraficantes más buscados del mundo. El Departamento de Estado de EE.UU. ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura, mientras que el Departamento del Tesoro lo incluyó en su lista de capos sancionados por tráfico internacional de drogas.

Pese a múltiples operativos en su contra durante más de una década, El Mencho logró evadir la captura hasta este domingo, cuando fue abatido durante un operativo federal en el municipio de Tapalpa, Jalisco, generando un clima de violencia en la región con distintos bloqueos de avenidas y quema de vehículos y negocios.

El abatimiento de Oseguera Cervantes representa uno de los golpes más relevantes contra el narcotráfico en los últimos años en México, comparable en dimensión a la captura de Joaquín "El Chapo" Guzmán en 2016.

Con su muerte, el CJNG pierde a su máxima cabeza y comienza una nueva etapa, en medio de dudas sobre cómo se reorganizará y qué efectos tendrá en el crimen organizado en México.

Gobierno mexicano confirmó la muerte de "El Mencho" y otros cuatro integrantes del CJNG

La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó este domingo el abatimiento de Oseguera Cervantes durante un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco (oeste de México), con ayuda de autoridades estadounidenses.

Durante la acción, fallecieron otros cuatro integrantes del CJNG y otros tres resultaron heridos de gravedad, mientras que tres militares también quedaron heridos y fueron trasladados a hospitales para su atención especializada, apuntó la autoridad.

"Para la ejecución de esta operación, además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los Estados Unidos de América, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país", indicó el comunicado.