Los memes que dejó el paso de Pamela Díaz por la Gala de Viña 2026

Uno de los pasos más comentados por la alfombra roja de la Gala de Viña 2026 fue el de Pamela Díaz, quien apareció con un llamativo look.

Según el relato de la animadora Tonka Tomicic, el vestido fue diseñado por Claudio Mansilla y estaba fabricado con elásticos de una marca de ropa interior.

El traje hacía que Díaz luciera una esculpida figura que no dejó ajeno a ningún espectador de la Gala de Viña 2026.