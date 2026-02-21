Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago16.6°
Humedad68%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Festival de Viña

Los memes que dejó el paso de Pamela Díaz por la Gala de Viña 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Su vestido estaba fabricado con elásticos de ropa interior.

Pamela Díaz en la Gala de Viña 2026
 Agencia UNO
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Uno de los pasos más comentados por la alfombra roja de la Gala de Viña 2026 fue el de Pamela Díaz, quien apareció con un llamativo look.

Según el relato de la animadora Tonka Tomicic, el vestido fue diseñado por Claudio Mansilla y estaba fabricado con elásticos de una marca de ropa interior.

El traje hacía que Díaz luciera una esculpida figura que no dejó ajeno a ningún espectador de la Gala de Viña 2026.

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada