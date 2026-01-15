Barcelona venció a Racing de Santander y clasificó a cuartos de final de la Copa del Rey

FC Barcelona clasificó a los cuartos de final de Copa del Rey, tras vencer por 0-2 a domicilio a Racing de Santander, puntero de la segunda división española.

El equipo dirigido por Hansi Flick tuvo dificultades ante la defensa de los locales en el Estadio El Sardinero, y pese al amplio domino en la posesión, recién en la segunda parte del encuentro pudo sellar la victoria.

Ferrán Torres abrió la cuenta a los 66 minutos y la joya española Lamine Yamal, en el tiempo agregado, marcó el segundo y definitivo gol para el elenco blaugrana (90+6').

El próximo rival de Barcelona en la Copa del Rey se definirá por sorteo, el cual se realizará el lunes 19 de enero.

El siguiente partido de Barcelona será por La Liga de España frente a Real Sociedad como visitante este domingo a las 17:00 horas (21:00 GMT).