Manuel Pellegrini se llenó de críticas a pesar de la clasificación del Betis

Real Betis, del técnico chileno Manuel Pellegrini, consiguió una sufrida clasificación a los cuartos de final de Copa del Rey tras superar por 2-1 a Elche con un doblete del delantero argentino Ezequiel Ávila, quien ha sido mencionado como uno de los jugadores que podría abandonar el cuadro sevillano en el actual mercado de pases.

Este hecho, sumado al mal planteamiento inicial sirvieron para que la prensa española descargara la artillería en contra del entrenador, concediéndole únicamente que hizo las modificaciones correctas para cambiarle la cara a su equipo en el complemento.

"Es un entrenador muy grande, pero también tiene suerte, porque que te salve el día el 'Chimy' Ávila es de tener suerte", indicaron desde Mucho Deporte, portal, que calificó al chileno con un seis.

Un comentario similar emitieron desde Estadio Deportivo, donde señalaron que "acabó salvando la papeleta suya el que menos esperaría, ya que el partido se había complicado y mucho. El chileno decidió alinear a un once totalmente incapaz de generar peligro real en los alicantinos".

Por su parte, El Correo de Andalucía lo evaluó con un cinco y si bien le concedió el acierto en los cambios, precisó que "la primera parte fue un caos táctico en el que nadie ofrecía movilidad ni una ruptura al espacio. Tiene que trabajar más al equipo y ser intervencionista en el apartado táctico cuando el rival te supera en esos aspectos".

ABC Sevilla, en tanto, valoró que "los tres cambios al poco de comenzar el segundo tiempo le dieron un giro al partido y la eliminatoria".

Este sábado a las 17 horas, Real Betis enfrentará a Villarreal por la vigésima fecha de La Liga, mientras que el lunes conocerá a su próximo rival en la ronda de los ocho mejores de la Copa del Rey.