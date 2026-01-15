Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa del Rey
[VIDEO] "Hoy es el día": Viralizan premonitoria arenga del DT de Albecete
El elenco castellonense dejó en el camino al cuadro merenge en Copa del Rey.
La victoria de Albacete ante Real Madrid por la Copa del Rey remeció el mundo fútbol y tras ello se viralizó un momento previo al triunfo.
Se trata de la arenga del técnico del "queso mecánico", Alberto González, a quien se le escucha una premonitoria frase.
"Albacete jamás le ha ganado a Real Madrid. Hoy es el día señores", exclamó en el camarín.
