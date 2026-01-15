[VIDEO] "Hoy es el día": Viralizan premonitoria arenga del DT de Albecete

La victoria de Albacete ante Real Madrid por la Copa del Rey remeció el mundo fútbol y tras ello se viralizó un momento previo al triunfo.

Se trata de la arenga del técnico del "queso mecánico", Alberto González, a quien se le escucha una premonitoria frase.

"Albacete jamás le ha ganado a Real Madrid. Hoy es el día señores", exclamó en el camarín.

