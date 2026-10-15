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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

¿Dónde y cuándo ver el duelo de Colo Colo ante Corinthians por la Libertadores Femenina?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El duelo marca el estreno de las albas en la edición 2026 del certamen continental.

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Una prueba de fuego tendrá Colo Colo femenino en su estreno en la Copa Libertadores 2026 cuando este jueves el conjunto dirigido por la entrenadora brasileña Tatiele Silveira inicie su camino en el certamen continental nada menos que ante Corinthians, actual campeón del torneo, en el marco del Grupo A.

El pitazo inicial está pactado para las 17:00 horas de Chile y se jugará en la altitud del Estadio "Rodrigo Paz Delgado", de Quito, y será transmitido por Chilevisión y a través de la aplicación Pluto TV.

Para quienes prefieran seguir las acciones por streaming de manera online, el compromiso estará disponible gratuitamente mediante Chilevisión.cl y la aplicación MiCHV.

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