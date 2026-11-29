El conservador Partido Popular y el partido de ultraderecha Vox afianzan su mayoría absoluta con más del 60% del voto escrutado tras las elecciones generales de este domingo en España al superar juntos, con 186 escaños, los 176 necesarios para poder formar Gobierno.

Con el 62,40% del voto escrutado, el PP obtendría el 31,89% de los votos y 134 diputados, a los que habría que sumar los dos escaños de su partido aliado en Navarra (norte), UPN, y Vox el 15,66%, lo que supone 50 diputados (17 más que en 2023), con lo que entre los tres suman 186, mientras que el PSOE obtendría 117 diputados.

Así, con este resultado las dos fuerzas de derecha podrán poner fin a ocho años de Gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez.

Una de los novedades de estos comicios es la irrupción en la Parlamento del partido regionalista andaluz Adelante Andalucía, que conseguiría 4 diputados, mientras que Podemos, liderado por la eurodiputada Irene Montero, se quedaría sin representación parlamentaria.

Un total de 38,6 millones de electores estaban convocados a las urnas en estas elecciones para elegir a los 350 diputados del Congreso y 209 senadores en unos comicios generales anticipados, marcados por una participación histórica que a las 18.00 horas (17:00 GMT) era del 68,15%, 15 puntos más que en los comicios de 2023, según datos del Ministerio del Interior.

En estas elecciones se renovarán el Congreso de los Diputados y el Senado, las dos cámaras parlamentarias, y de ellas saldrá el próximo Gobierno.

El Gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez entra en funciones tras la celebración de estas elecciones generales y quedan limitadas algunas de sus facultades, una circunstancia que se mantendrá hasta la investidura y posterior toma de posesión de un jefe del Ejecutivo.

Estos comicios se convocaron anticipadamente, después de que el Congreso rechazara varios decretos del Gobierno relacionados con la crisis de la vivienda en el país, debido a la falta de apoyos parlamentarios.

Sánchez justificó el adelanto electoral argumentando que necesitaba una mayoría parlamentaria más amplia para continuar desarrollando sus políticas y que los ciudadanos debían decidir el rumbo político del país.