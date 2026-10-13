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Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Sudamericana

Solo amarilla: Piero Maza recibió críticas por polémico cobro en el Boca vs. Vasco

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El árbitro chileno perdonó una dura falta en el comienzo del partido.

Solo amarilla: Piero Maza recibió críticas por polémico cobro en el Boca vs. Vasco
 Captura (ESPN)
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Piero Maza protagonizó una discutida determinación en la semifinal de ida de Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Vasco da Gama, cuando el mediocampista Milton Delgado pisó peligrosamente el tobillo de Andrés Gómez en apenas nueve minutos de juego.

Pese a lo riesgoso de la acción y los reclamos brasileños, el juez solo mostró tarjeta amarilla. La decisión se confirmó al descartar una revisión en el VAR.

Aquello provocó inmediatas críticas en redes sociales, donde usuarios tildaron la acción como "una roja clarísima" y fustigaron el criterio, insinuando una predilección por el cuadro local, que tiene a Carlos Palacios y Williams Alarcón entre sus filas.

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