[VIDEO] Hombre prendió fuego a estatua de Cristiano y realizó curiosa amenaza

"Esta es la advertencia final de Dios", dijo el sujeto.

Un hombre, que se identifica asimismo como "zaino.tcc.filipe", se grabó prendiendo fuego a la famosa estatua del delantero portugués Cristiano Ronaldo, ubicada junto al Museo CR7, en Funchal.

"Esta es la advertencia final de Dios", advirtió el influencer publicando el vídeo en el que intentaba quemar la estatua del goleador.

El autor es buscado por la policía

De acuerdo a lo informado por la prensa local, la policía de Madeira afirmó haber identificado al sospechoso, pero aún no lo ha arrestado.

Una fuente policial compartió que "el autor ha sido identificado. No es un rostro desconocido, ya que ha estado involucrado en incidentes similares anteriormente".

'zaino.tcc.filipe', el autor del atentado a la estatua de Cristiano Ronaldo, se describe en Instagram como "un ser humano, un artista de freestyle y un local".

