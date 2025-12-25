Concepción sumó a uno de los goleadores de 2026 para acompañar a Larrivey

En otra de los anuncios navideños de los clubes chilenos, Deportes Concepción oficializó al mediocampista Leonardo Valencia, uno de los goleadores de la Liga de Primera 2025, como flamante fichaje.

"Deportes Concepción ha llegado a un principio de acuerdo con el volante Leonardo Valencia. A sus 34 años, el jugador cuenta con una destacada trayectoria que incluye pasos por clubes como Audax Italiano, Palestino, Colo-Colo y Botafogo, entre otros, además de haber sido convocado a la Selección Chilena", manifestó el elenco lila en sus redes.

"Leonardo viene de una gran campaña en Primera División, consolidándose como uno de los jugadores con mayor registro de goles y asistencias del torneo. Se integrará al plantel una vez superados sus exámenes médicos", añadió.

Con Audax, Valencia viene de anotar 14 goles (marcó cinco más en Copa Chile) en la Liga de Primera para alzarse como segundo máximo anotador del torneo.