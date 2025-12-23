Síguenos:
Tópicos: Deportes | Tenis | Marcelo Ríos

Marcelo Ríos reveló romance con influencer: "Te adoro hermosa"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exnúmero uno del mundo compartió en Instagram un romántico mensaje.

Marcelo Ríos reveló romance con influencer:
Marcelo Ríos, exnúmero uno en el tenis mundial, sorprendió en sus redes sociales al revelar un nuevo romance con una influencer chilena.

En Instagram, el "Chino" compartió una fotografía de su nueva pareja, con un romántico mensaje.

"Primero, nunca pensé que existieran mujeres como tú", escribió Ríos a la influencer, también nutricionista, de nombre Vanessa Sofía.

"Segundo, que en dos días se perdieran todos los límites y se transformaran en cariño y atracción incontrolable, que uno no quiere que se acabe", agregó el extenista.

Finalmente, cerró: "No cambies nunca, porque esta historia no se repetirá para ninguno de los dos nunca más, te adoro hermosa".

La influencer, por su parte, también respondió, con una fotografía de Ríos: "La vida da vueltas inesperadamente y tú eres una de ellas".

"Gracias por estar en mi vida de la forma que solo tú puedes estar. También te adoro, gracias por hacerlo especial", expresó la influencer.

