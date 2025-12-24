Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago29.7°
Humedad27%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Personajes

Influencer y manager Jorge Matter fue detenido por explotación sexual infantil

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El hombre también trabajó para el Partido Nacional Libertario en las recientes elecciones.

Influencer y manager Jorge Matter fue detenido por explotación sexual infantil
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El influencer Jorge Morales Iter, más conocido como Jorge Matter, fue detenido por explotación sexual infantil y por suministrar droga a menores de edad.

De acuerdo a la fiscal Camila Albarracín González, no sólo se le investigan esos delitos, si no que también "la existencia de droga y difusión de material pornográfico infantil porque se han incautado distintos dispositivos que nos permitirán establecer aquello".

"Tenemos antecedentes suficientes para decir y corroborar también la declaración de la víctima de que se consumía al interior de estos domicilios distinta droga y se cocinaba en términos en que él mismo refiere y como se ocupa coloquialmente a propósito de la fabricación de tusi", agregó la fiscal a Cooperativa.

Matter, que cuenta con más de 46 mil seguidores en Instagram, también oficia como manager de varios rostros de la farándula nacional. Si bien no se ha comprobado su relación laboral, el hombre ha publicado videos junto a Diego Pánico ("Fiebre de baile") y Adriana Barrientos.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada