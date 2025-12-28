Deportes Concepción oficializó el arribo del uruguayo Norman Rodríguez para el 2026

Deportes Concepción no detiene su marcha en el mercado de pases y sigue potenciando su plantel para el retorno a la Primera División, por lo que este domingo anunció la contratación del defensor uruguayo Norman Rodríguez.

"¡Un nuevo León llega desde Uruguay! Norman Rodríguez ya es oficialmente jugador de Deportes Concepción. El central de 27 años llega cedido desde Carabobo FC para defender la camiseta lila durante toda la temporada 2026", comunicó el club penquista a través de sus canales oficiales.

El zaguero charrúa viene de cumplir una destacada campaña en el fútbol venezolano, donde disputó un total de 37 partidos, incluyendo seis presencias como titular en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Además, cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol de su país, defendiendo las camisetas de River Plate, Racing, Rampla Juniors y Uruguay FC.

Con la llegada del charrúa, el "Conce" suma su undécima incorporación para los desafíos del próximo año, sumándose a los nombres de Aldrix Jara, Misael Dávila, Matías Cavalleri, Leonardo Valencia, Jorge Henríquez, Cristián Suárez, Ignacio Mesías, César Dutra, Ethan Espinoza y Javier Rojas.