Revelan motivos detrás del quiebre entre Kika Silva y Gonzalo Valenzuela

Este martes, Kika Silva y Gonzalo Valenzuela confirmaron el fin de su relación a menos de dos años de contraer matrimonio.

"Hemos decidido tomar caminos separados y no seguir como pareja", comunicaron a través de Instagram, afirmando que la decisión "ha sido un proceso donde nos hemos tomado el tiempo para cuidarnos y vivirlo humanamente, con cariño y respeto".

Asimismo, la expareja solicitó "respeto por este momento y empatía por los niños y nuestras familias".

Los motivos tras el quiebre matrimonial

Si bien, la modelo y el actor no entregaron detalles sobre la separación, el periodista Hugo Valencia reveló que problemas económicos habrían deteriorado la relación.

"Algo a él lo estaba llevando a sobregirarse y esto, obviamente, como en cualquier pareja, tiene implicancia en la familia", dijo el comunicador en "Zona de Estrellas", añadiendo que el intérprete tuvo "un absoluto descontrol, lo vamos a decir de esta manera, en los gastos de cuentas corrientes de Gonzalo Valenzuela".

En este contexto, el panelista de farándula afirmó que la influencer "lo apoyó y estuvo con él durante todo este tiempo, la situación, al parecer, y a la fecha, sería insostenible el nivel de gastos y deudas por algún tema en particular que Gonzalo, si él quiere, lo comentará y Kika también en el que habría incurrido Gonzalo Valenzuela".

Además, Valencia agregó que Valenzuela -que es padre de tres niños de relaciones pasadas- y Silva no lograron ponerse de acuerdo en el tema de los hijos.

"Tiene que ver con las expectativas de familia que tenía Kika Silva versus las que tenía Gonzalo. Ninguna es mejor que otra, solo que eran diferentes. El tema de la maternidad y la paternidad era uno de los tantos temas que todavía no estaban resueltos", cerró.