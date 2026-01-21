Funcionario destituido por tener sexo en municipio de Vitacura exige millonaria compensación

Un exfuncionario demandó por "daño moral" al Municipio de Vitacura y exige el pago de 200 millones de pesos, después de que un video viral que lo muestra teniendo relaciones sexuales en dependencias de la alcaldía les costara el puesto a él y a un tercero.

La Tercera consigna que esta acción legal fue ingresada por un ingeniero informático ante el 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago el 18 de diciembre. El texto parte destacando que durante sus nueve años prestando servicios en la municipalidad, el aludido mantuvo una "evaluación de excelencia e intachable con nota 7", y estuvo a cargo de varios proyectos relevantes.

En cuanto al sumario en su contra, que determinó que los implicados incurrieron en una "vulneración grave del principio de la probidad administrativa", el exfuncionario asegura que "se desarrolló de modo absolutamente ilegal, con numerosas arbitrariedades cometidas durante su instrucción, tanto por el fiscal actuante como por la propia alcaldesa doña Camila Merino".

De hecho, desliza que la jefa comunal supuestamente dio cuenta de las destituciones con anticipación, "afectando con ello, subjetiva y objetivamente, las defensas que pudiera oponer en el procedimiento disciplinario, deteriorando mi posición dentro del mismo y, de paso, afectando mi salud psíquica, dañando efectivamente mi honra".

"En consecuencia natural del daño psicológico y emocional derivado del estado de constantes tratos vejatorios, y demás vulneraciones laborales, a las que he sido sometido por la actual gestión edilicia, mi autoestima y estabilidad emocional se han resentido notablemente, generándome miedo, estrés y trastornos de ansiedad generalizados, que en definitiva, son una lesión extra patrimonial que no merecía ni debía soportar", manifestó el ingeniero.

Por ende, junto con la compensación económica, demanda otras medidas reparatorias, como condenar a Merino a una capacitación en el área de vulneración de derechos, y publicar en un diario de circulación comunal y en el diario mural del municipio que "se vulneró injustamente su integridad psíquica".

La municipalidad ya fue notificada legalmente de esta acción judicial, que se encuentra en tramitación.