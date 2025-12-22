Deportes Concepción oficializó la contratación de Cristián Suárez

Deportes Concepción oficializó el fichaje del zaguero nacional Cristián Suárez para disputar la Liga de Primera 2026.

"Deportes Concepción ha alcanzado un principio de acuerdo con Cristián Suárez para la temporada 2026. El experimentado defensa de 38 años se integrará al plantel del León una vez que supere exitosamente los exámenes médicos", dio a conocer el "León de Collao" en redes sociales.

Asimismo, el experimentado zaguero llega los "lilas" tras su paso por Palestino, además de vestir las camisetas de Everton, Universidad de Chile, Unión San Felipe y Cobreloa en el país.

Mientras que en el extranjero, el "banana" defendió los colores de Olhanense en Portugal, Chacarita Juniors en Argentina y Corinthians de Brasil.

De este modo, Suárez se suma a las incorporaciones de Matías Cavalleri e Ignacio Mesías para el regreso del "Conce" a la Liga de Primera tras 17 años.