Vodanovic (PS): Negativa de Perú a corredor humanitario muestra que no hay soluciones mágicas

La senadora Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista, afirmó que la negativa de Perú para establecer un corredor humanitario desde Chile que permita a ciudadanos venezolanos volver por tierra a su país demuestra que "las soluciones mágicas no existen" y que "la política internacional se debe hacer seriamente".

Luego de ganar la elección presidencial en segunda vuelta, José Antonio Kast visitó Argentina para reunirse con Javier Milei, como un gesto político, y se citó con Daniel Noboa en Ecuador y con Jerí en Perú, liderados por mandatarios de derecha, donde buscó gestionar su plan para que los inmigrantes ilegales de Venezuela abandonen Chile a través de sus países. Sin embargo, el lunes el jefe del estado peruano, José Jerí, afirmó que dicha solución "está descartada".

En El Primer Café de Cooperativa la timonel del PS opinó que "esto da cuenta de un problema que no es de fácil solución, como hemos visto en estos años. Se ha avanzado en materia de vigilancia en la frontera, con el tema de la reconducción. Las soluciones mágicas no existen".

"Es deseo de todos que podamos regularizar la situación migratoria en Chile, que puedan ejecutarse las órdenes de expulsión. No sé si hay conversaciones con las nuevas autoridades de Venezuela para que reciban a sus ciudadanos que están ilegalmente en Chile", planteó la legisladora.

"Uno no tiene conocimiento de las conversaciones que pudieron haber (entre Kast y Jerí). Esto de que iban bien encaminado salió de los dichos del Presidente electo. La política se debe hacer seriamente, sobre todo cuando involucra a otros países. No es de fácil solución ni de implementar solo ideas de un país", complementó Vodanovic.

Futuro oficialismo: Solución es larga en el tiempo

Frente a esta nueva situación, el diputado Stephan Schubert (Republicanos) argumentó que "Kast aún no asume y estas son negociaciones preliminares. Hay que implementarlo cuando asuma y trate de persuadir al gobierno peruano. Este problema también lo tiene Perú".

"Hay muchas medidas que hay que tomar en conjunto. El crimen organizado hay que enfrentarlo en conjunto. Hay que trabajar una vez que el Gobierno asuma con la gente de Cancillería y el gobierno peruano", añadió el parlamentario.

Coincidió con él Pedro Pizarro, vicepresidente de Renovación Nacional, quien afirmó que "me quedo con la frase del presidente de Perú que está trabajando con Cancillería para resolver el tema. No se puede pensar que con una reunión se va a resolver el tema; es más largo en el tiempo".

"El Presidente electo ha avanzado antes de asumir para que el 11 de marzo ya tenga trabajo adelantado. Nadie ha dicho que sea fácil, pero veremos el 11 de marzo los resultados que tengan estas conversaciones", argumentó.

Carmona: No basta con una reunión bilateral

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, expuso por su parte que estamos en "una época en el que el tema migratorio no se remite a una bilateralidad. Hay que levantar políticas que sean más amplias y eficaces. Hay una política que debe ser multilateral. Ojalá que detrás de esto esté la ONU para que la migración sea un proceso vivible y no se profundice la crisis".

"El traslado aéreo es carísimo y demoroso. Más vale meterle mano y enfrentar este tema para que no afecte las economías", añadió el dirigente.

"Se dio la sensación de que solo era falta de eficacia para resolver el tema migratorio. Hay que recordar lo que dijo el dirigente máximo de los agricultores (Antonio Walker, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura) acerca de necesidad de mano de obra extranjera en la cosecha. Hay que enfrentarlo con la profundidad que tiene, porque afecta a todo el país", sentenció.