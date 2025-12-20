DT de Concepción: "Estamos trabajando para construir un buen equipo para competir en Primera"

A pesar de que en 2026 será su primera temporada en la máxima categoría del balompié chileno después de 18 años de ausencia, el director técnico de Deportes Concepción, Patricio Almendra, aseguró que el "León de Collao" quiere competir de igual a igual en su regreso al fútbol grande.

"La verdad que muy satisfecho por todo lo que se logró, por el esfuerzo de los jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, hinchas que respondieron de la mejor manera, agradecido de todo, de poder solidificar el club, trabajando duro para construir un buen equipo que nos permita competir de buena manera en Primera. En eso estamos, hay una tarea diaria desde hace un par de días atrás y esperamos poder cerrarla para contar con todos los jugadores el día 26", sostuvo el estratego en conversación con el portal Primera B.

"Pato" aseguró que este retorno "es un lindo desafío. Estamos construyendo un plantel acorde a lo que amerita Deportes Concepción hoy día. Esperamos cumplir con las expectativas de la gente y que Concepción sea sólido en Primera A, es una tarea muy difícil al principio, pero que creemos que podemos lograrlo con el apoyo de todos".

Con respecto a la conformación del equipo para el próximo año, el DT confesó que necesitan "alrededor de 14 o 15 jugadores para completar el plantel".

En esa misma línea, el entrenador apuntó que "los que tienen contrato se mantienen, los que terminaron contrato algunos se van, algunos están negociando para quedarse, pero la mayoría termina contrato, la mayoría ha encontrado club y eso es muy bueno también porque se lo merecen y porque hicieron las cosas bien este 2025".

En cuanto a las metas trazadas para la temporada entrante, el adiestrador de los lilas explicó que "el primer objetivo siempre va a ser mantener la categoría, lo que venga después, todo es ganancia, serán fiestas con los equipos de Santiago, esperamos que no haya ningún desmán y que podamos vivir fiestas del fútbol como vivimos acá en 'Conce' en la última parte del año".

Por último, al ser consultado sobre la posibilidad de clasificar a copas internacionales, Almendra precisó que "hay tiempo para eso, hoy es muy prematuro decir algo así, no siento que sea algo que sume, hoy estamos para competir, para mantener la división y después, lo que venga, como te dije anteriormente, es una ganancia para el club, para los hinchas y para todos nosotros".