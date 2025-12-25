Misael Dávila alcanzó principio de acuerdo para llegar a Deportes Concepción

Pese a tener una temporada que culminó con el descenso de Deportes Iquique, el polifuncional futbolista Misael Dávila continuará jugando en la Liga de Primera después de alcanzar un principio de acuerdo con Deportes Concepción.

Según informaron en la cuenta del cuadro "lila", el jugador de 34 años "con pasos por Deportes Iquique, Palestino, Unión Española y Deportes Temuco, se integrará al plantel del León una vez que supere exitosamente los exámenes médicos".

Una vez concretado este fichaje, el cuadro recién ascendido sumará así su sexto nombre luego de confirmar a Matías Cavalleri, Ignacio Mesías, Cristián "Banana" Suárez, Jorge Henríquez y Leonardo Valencia.

En su segundo paso por los "Dragones Celestes", Dávila disputó 41 partidos en total en los que anotó 6 goles y aportó 2 asistencias en las tres competiciones del año.