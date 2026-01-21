Tópicos: Deportes | Fútbol | Deportes Concepción
[VIDEO] Ignacio Mesías selló el triunfo de Deportes Concepción ante Cerro Largo
Autor: Redacción Cooperativa
El delantero firmó el tercero de los lilas en la Serie Río de La Plata.
Deportes Concepción selló el partido ante Cerro Largo en la Serie Río de La Plata, que se disputa en Uruguay, con gol del 3-1 que anotó el delantero Ignacio Mesías, tras un carrerón que terminó con definición ante la salida del arquero Juan Moreno.
Revisa el gol del triunfo penquista: