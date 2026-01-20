[VIDEO] Larrivey marcó de cabeza y devolvió la ventaja a Deportes Concepción ante Cerro Largo

Deportes Concepción recuperó la ventaja ante Cerro Largo y puso el marcador 2-1 en la Serie Río de La Plata, con un cabezazo del veterano Joaquín Larrivey.

En el minuto 53, Aldrix Jara sacó un zurdazo que despejó el arquero Juan Moreno, pero en el rebote le quedó a Larrivey, quien remató de cabeza para el festejo lila en Uruguay.