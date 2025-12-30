Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Deportes Limache

El sensible fallecimiento que generó pesar en Deportes Limache

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Alejandra Monje, alumna del Colegio Maristas de Limache, murió tras una batalla contra el cáncer.

El sensible fallecimiento que generó pesar en Deportes Limache
Deportes Limache atraviesa un sensible momento tras el fallecimiento de Alejandra Monje, alumna del Colegio Maristas de la zona, quien perdió la vida luego de una prolongada lucha contra el cáncer.

A través de sus redes sociales, el club expresó su pesar y recordó el vínculo que mantuvo con la joven: "Estuvimos con ella en nuestra visita al colegio, donde nos recibió con cariño a jugadores y dirigentes de nuestro club que estuvieron presentes en esa actividad".

En el mismo mensaje, la institución envió sus condolencias a su entorno más cercano: "Queremos enviarle nuestro más sincero pésame a su familia, amigos y cercanos en este momento", agregaron.

