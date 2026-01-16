Limache suma y sigue Un seleccionado chileno sub 20 es la 15ª incorporación

Deportes Limache sigue con su total reestructuración luego de anunciar este viernes el fichaje del delantero Vicente Alvarez, jugador proveniente de Unión San Felipe.

Alvarez sumó en las dos últimas temporadas 41 partidos y anotó dos goles con el cuadro Aconcagua, lo que le valió ser citado por el técnico Nicolás Córdova para el Mundial sub 20 disputado en nuestro país.

Con la Roja el delantero que se desempaña fundamentalmente como extremo jugó los cuatro partidos.