Everton anunció a Vicente Fernández como primer refuerzo para la temporada 2026

El defensa Vicente Fernández se convirtió en el primer refuerzo de Everton para la temporada 2026.

"El defensor de 26 años llega proveniente de Cobresal para fortalecer la línea defensiva Oro & Cielo de cara a los desafíos de la próxima temporada. Durante la última campaña con el cuadro minero, Fernández disputó el 80% de minutos, anotando 1 gol y entregando 4 asistencias", informaron los "ruleteros" en redes sociales.

El formado en Universidad Católica también suma pasos por Unión La Calera, Santiago Morning, Palestino, Universidad de Chile, O'Higgins y Cobresal, mientras que en el extranjero registró pasos por Club Atlético Talleres de Córdoba de Argentina y Melbourne City de Australia.

En sus primeras declaraciones como jugador de Everton, Fernández declaró: "Estoy muy contento de estar acá, llego a un muy buen club, con mucha historia. Estoy muy motivado por lo que viene".