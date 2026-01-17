Chile lamentó una dolorosa derrota frente a Brasil en la final del Mundial de la Kings League

El equipo que representó a Chile lamentó una dolorosa derrota 6-2 frente a Brasil en el Allianz Parque de Sao Paulo por la final del Mundial de la Kings League.

El crucial duelo comenzó con una escuadra local letal que anotó dos goles en el escalado inicial (de a poco se van sumando hasta llegar al 7 vs. 7) a través de Leleti (2') y Lipao (4').

Cuando el partido avanzó al formato completo, Matheus Dedo conectó de cabeza y puso el tercero (8'). Sin embargo, Ignacio "Nacho" Herrera descontó rápidamente para Chile mediante un 'penal presidente' (9').

El marcador se mantuvo así hasta la segunda parte, donde Mathias Vidangossy anotó un nuevo descuento (21') y acercó a Chile en el marcador (3-2). Pero antes de los minutos finales, Lipao (32', con un golazo desde fuera del área) y Leleti (35'-36', en un contragolpe) volvieron a anotar para ampliar la ventaja brasileña. Finalmente, Kelvin Oliveira cerró la cuenta con el tanto definitivo (37'), sentenciando el sueño de la escuadra nacional.

Con este resultado (6-2), la selección brasileña, que contó con la presencia de Neymar apoyando desde la cabina de presidentes, se adjudica su segundo título consecutivo en el Mundial de la Kings League, tras haber conquistado el primero en la edición de 2025.