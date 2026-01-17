Gigantesco incendio forestal devasta cientos de hectáreas en Tiltil

La capitalina comuna de Tiltil enfrenta este sábado una compleja emergencia debido a un incendio forestal de gran magnitud que ha consumido más de 800 hectáreas en el sector Fundo Tapihue.

Equipos de Conaf y diversas compañías de Bomberos trabajan para contener el avance de las llamas, que se desarrollan en un escenario desafiante por las condiciones climáticas y geográficas.

El siniestro, ubicado en las cercanías de la Ruta G-16 y del emblemático monumento a Manuel Rodríguez, escaló a su cuarta alarma, lo que significa un despliegue masivo de recursos para su control. El último reporte oficial cifra en 839 las hectáreas afectadas.

Autoridades confirman que, hasta el momento, no se registran viviendas ni infraestructura en riesgo directo por el avance del fuego. (FOTO: EFE)

Según se detalló, en tierra, 49 brigadistas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) lideran los esfuerzos para combatir el incendio.

El jefe de distrito Chacabuco y comandante de incidentes de Conaf, Fernando Césped, describió la dificultad de las operaciones, señalando que "el incendio es bastante complejo por la temperatura que hay en el área. La vegetación está muy reseca y la topografía es muy irregular, entonces el incendio es muy desordenado".

Los trabajos en la zona

El apoyo aéreo se desarrolla con tres aviones cisterna, dos helicópteros y un avión tanquero realizando descargas estratégicas para sofocar las llamas desde el aire.

En el frente terrestre, se suma el trabajo de compañías del Cuerpo de Bomberos de Tiltil, Curacaví, Ñuñoa y otras comunas de la Región Metropolitana, que colaboran intensamente en las labores.

Guardias nocturnas y refuerzo de personal son clave para contener la propagación del incendio durante las próximas horas. (FOTO: EFE)

"Vamos a seguir trabajando, estamos con apoyos de la Región Metropolitana. Vamos a armar guardias nocturnas en las cuatro compañías de Tiltil más las brigadas y estamos solicitando más apoyo con materiales y personal", afirmó el comandante Luis Astorga.

Hasta el momento, las autoridades han reiterado que la emergencia se concentra exclusivamente en el ámbito forestal, sin que existan reportes de viviendas o infraestructura que estén directamente amenazadas por el incendio.

Llamado a la comunidad por humo y pavesas

En vista de la situación, la Municipalidad de Tiltil emitió un llamado preventivo a la población. La presencia de humo denso y la caída de pavesas en distintos sectores de la comuna requieren que los residentes tomen precauciones.

Desde el municipio, se solicitó a la comunidad "tomar los resguardos preventivos correspondientes, tales como mantener puertas y ventanas cerradas, evitar actividades al aire libre y retirar materiales inflamables desde patios y techos".

"Asimismo, se recomienda acudir a un centro de salud en caso de presentar complicaciones respiratorias u otros malestares derivados de la exposición al humo, poniendo especial atención en personas mayores, niños, embarazadas y personas con enfermedades respiratorias crónicas", concluyeron las autoridades locales.