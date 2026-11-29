A través de un comunicado, Deportes Recoleta informó el sensible fallecimiento de Martín Opazo Fuentes, capitán del equipo sub 18, acontecido el sábado 28 de noviembre recién pasado.

En su comunicado, el club señaló que "hoy la cancha está en silencio", agregando que "como familia recoletana nos quedamos con el recuerdo de tu pasión por estos colores, porque fuiste un ejemplo de compromiso y amistad para todos quienes tuvimos el privilegio de conocerte".

"Martín, tu legado vivirá por siempre. Vuela alto, capitán. Nunca te olvidaremos", agregó la institución, que extendió sus condolencias a la familia, cercanos, compañeros de equipo y cuerpo técnico.

AC Barnechea, anterior club de Opazo en categorías inferiores, se sumó al luto por su partida, recordándolo como "un destacado deportista y querido capitán, que dejó una huella imborrable para quienes tuvimos el placer de conocerlo.

"Acompañamos con mucho cariño a su familia, amigos, compañeros y a toda la comunidad deportiva en este difícil momento. Que encuentren consuelo en los recuerdos, el cariño compartido y la alegría que Martín entregó dentro y fuera de la cancha", expresaron.

El Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup), también expresó su pesar por la tragedia, envando sus "más sinceras condolencias a su familia, seres queridos, compañeros, cuerpo técnico y a toda la comunidad recoletana en este difícil momento".

Recientemente el Fútbol Joven de Deportes Recoleta había compartido una campaña pidiendo donaciones de sangre para Martín. Las causas de su fallecimiento se mantuvieron en total reserva.