Con Mundial en Norteamérica: El calendario de los principales eventos deportivos para 2026

Llega el 2026, un año importante para el deporte y en especial el fútbol, con la celebración del Mundial de la FIFA en Norteamérica, el primero en la historia con 48 selecciones en competencia.
También habrá importantes acontecimientos en tenis, baloncesto, automovilismo, atletismo, golf y rally, entre otras disciplinas, por lo que serán 12 meses recargados.
En Chile, tanto, se celebrará el ATP 250 de Santiago en febrero, y en septiembre se vivirá en Biobío una nueva fecha del Mundial de Rally.
Además, Los Cóndores competirán en la Nations Cup de Rugby, en su preparación para el Mundial de 2027.
Todos estos eventos están sujetos a modificaciones en sus fechas.
Revisa los eventos a disputarse en 2026:
Enero
- United Cup en Australia - 2 al 11 de enero
- Rally Dakar - 3 al 17 de enero
- ATP 250 de Brisbane - 5 al 11 de enero
- ATP 250 de Hong Kong - 5 al 11 de enero
- Supercopa de España - 7 al 11 de enero
- e-Prix de Ciudad de México en la Fórmula E - 10 de enero
- Ironman de Pucón - 11 de enero
- ATP 250 de Adelaida - 12 al 17 de enero
- ATP 250 de Auckland - 12 al 17 de enero
- Final de la Copa de Africa - 18 de enero
- Abierto de Australia - 18 de enero al 1 de febrero
- Supercopa de Chile - 21 al 24 de enero
- Rally de Montecarlo - 22 al 25 de enero
- Inicio Liga de Primera 2026 - 30 de enero al 1 de febrero
- WWE Royal Rumble - 31 de enero
- e-Prix de Miami en la Fórmula E - 31 de enero
Febrero
- ATP 250 de Montpellier - 2 al 8 de febrero
- Inicio de la fase previa Copa Libertadores - 3 de febrero
- Sudamericano Femenino Sub 20 en Paraguay - 4 al 28 de febrero
- Seis Naciones de Rugby - 5 de febrero al 14 de marzo
- Copa Davis: Chile vs. Serbia - Entre 6 y 8 de febrero
- Juegos Olímpicos de Invierno Milan-Cortina 2026 - 6 al 22 de febrero
- Superbowl XL - 8 de febrero
- WTA 1.000 de Doha - 8 al 14 de febrero
- ATP 500 de Dallas - 9 al 15 de febrero
- ATP 500 de Rotterdam - 9 al 15 de febrero
- ATP 250 de Buenos Aires - 9 al 15 de febrero
- Rally de Suecia - 12 al 15 de febrero
- e-Prix de Yeda en la Fórmula E - 13 y 14 de febrero
- All Star de la NBA - 15 de febrero
- WTA 1.000 de Dubai - 15 al 21 de febrero
- ATP 500 de Doha - 16 al 22 de febrero
- ATP 500 de Río de Janeiro - 16 al 22 de febrero
- ATP 250 de Delray Beach - 16 al 22 de febrero
- Recopa Sudamericana: Flamengo vs. Lanús - 19 y 26 de febrero
- ATP 500 de Acapulco - 23 de febrero al 1 de marzo
- ATP 500 de Dubai - 23 de febrero al 1 de marzo
- ATP 250 de Santiago - 23 de febrero al 1 de marzo
- Maratón de Sevilla - 26 de febrero
- Gran Premio de Tailandia en el MotoGP - 27 de febrero al 1 de marzo
Marzo
- Maratón de Tokio - 1 de marzo
- Masters de Indian Wells - 4 al 15 de marzo
- Gran Premio de Australia en la F1 - 6 al 8 de marzo
- Rally de Kenia - 12 al 15 de marzo
- Gran Premio de China en la F1 - 13 al 15 de marzo
- Sorteo fase de grupos Copa Libertadores - 18 de marzo
- Masters de Miami - 18 al 29 de marzo
- Gran Premio de Brasil en el MotoGP - 20 al 22 de marzo
- e-Prix de Madrid en la Fórmula E - 21 de marzo
- Maratón de Roma - 22 de marzo
- Finalissima: Argentina vs. España - 27 de marzo
- Gran Premio de Japón en la F1 - 27 al 29 de marzo
- Gran Premio de las Américas en el MotoGP - 27 al 29 de marzo
- ATP 250 de Bucarest - 30 de marzo al 5 de abril
- ATP 250 de Houston - 30 de marzo al 5 de abril
- ATP 250 de Marrakech - 30 de marzo al 5 de abril
Abril
- Masters de Montecarlo - 5 al 12 de abril
- Inicio fase de grupos Copa Libertadores - Semana del 7 de abril
- Rally de Croacia - 9 al 12 de abril
- Masters de Augusta - 9 al 12 de abril
- Gran Premio de Bahrein en la F1 - 10 al 12 de abril
- Gran Premio de Catar en el MotoGP - 10 al 12 de abril
- Maratón de París - 12 de abril
- ATP 500 de Barcelona - 13 al 19 de abril
- ATP 500 de Munich - 13 al 19 de abril
- Gran Premio de Arabia Saudita en la F1 - 17 al 19 de abril
- WWE Wrestlemania 42 - 18 y 19 de abril
- Maratón de Boston - 20 de abril
- Masters de Madrid - 22 de abril al 3 de mayo
- Rally de Islas Canarias - 23 al 26 de abril
- Gran Premio de España en el MotoGP - 24 al 26 de abril
- Final Copa del Rey - 25 de abril
- Maratón de Santiago - 26 de abril
- Maratón de Londres - 26 de abril
- Maratón de Madrid - 26 de abril
Mayo
- Gran Premio de Estados Unidos en la F1 - 1 al 3 de mayo
- e-Prix de Berlín en la Fórmula E - 2 y 3 de mayo
- Masters de Roma - 6 al 17 de mayo
- Rally de Portugal - 7 al 10 de mayo
- Diamond League de Atletismo en Doha - 8 de mayo
- Gran Premio de Francia en el MotoGP - 8 al 10 de mayo
- Giro de Italia - 8 al 31 de mayo
- PGA Championship - 14 al 17 de mayo
- Gran Premio de Cataluña en el MotoGP - 15 al 17 de mayo
- Diamond League de Atletismo en Shanghai - 16 de mayo
- e-Prix de Mónaco en la Fórmula E - 16 y 17 de mayo
- ATP 500 de Hamburgo - 17 al 23 de mayo
- ATP 250 de Ginebra - 17 al 23 de mayo
- Final de la Europa League - 20 de mayo
- Final de la Champions League Femenina - 23 de mayo
- Diamond League de Atletismo en Xiamen - 23 de mayo
- Gran Premio de Canadá en la F1 - 22 al 24 de mayo
- 500 Millas de Indianapolis - 24 de mayo
- Roland Garros - 24 de mayo al 7 de junio
- Final de la Conference League - 27 de mayo
- Rally de Japón - 28 al 31 de mayo
- Gran Premio de Italia en el MotoGP - 29 al 31 de mayo
- Final de la UEFA Champions League - 30 de mayo
- Diamond League de Atletismo en Rabat - 31 de mayo
Junio
- Diamond League de Atletismo en Roma - 4 de junio
- Finales de la NBA - 4 al 21 de junio
- Gran Premio de Mónaco en la F1 - 5 al 7 de junio
- Gran Premio de Hungria en el MotoGP - 5 al 7 de junio
- Diamond League de Atletismo en Estocolmo - 7 de junio
- ATP 250 de Stuttgart - 8 al 14 de junio
- ATP 250 de 's-Hertogenbosch - 8 al 14 de junio
- Diamond League de Atletismo en Oslo - 10 de junio
- 24 horas de Le Mans - 10 al 14 de junio
- Mundial de la FIFA 2026 - 11 de junio al 19 de julio
- Gran Premio de Barcelona en la F1 - 12 al 14 de junio
- ATP 500 de Halle - 15 al 21 de junio
- Torneo de Queen's - 15 al 21 de junio
- US Open de Golf - 18 al 21 de junio
- Gran Premio de la República Checa en el MotoGP - 19 al 21 de junio
- e-Prix de Sanya en la Fórmula E - 20 de junio
- ATP 250 de Mallorca - 21 al 27 de junio
- ATP 250 de Eastbourne - 22 al 27 de junio
- Rally de Grecia - 25 al 28 de junio
- Diamond League de Atletismo en París - 26 de junio
- Gran Premio de Austria en la F1 - 26 al 28 de junio
- Gran Premio de los Países Bajos en el MotoGP - 26 a 28 de junio
- Wimbledon - 29 de junio al 12 de julio
Julio
- Gran Premio de Gran Bretaña en la F1 - 3 al 5 de julio
- Nations Cup de Rugby: Los Cóndores vs. Rumania - 4 de julio
- Tour de Francia - 4 al 26 de julio
- Diamond League de Atletismo en Eugene - 4 de julio
- e-Prix de Shanghai en la Fórmula E - 4 y 5 de julio
- Diamond League de Atletismo en Mónaco - 10 de julio
- Gran Premio de Alemania en el MotoGP - 10 al 12 de julio
- Nations Cup de Rugby: Los Cóndores vs. Hong Kong - 11 de julio
- ATP 250 de Bastad - 13 al 19 de julio
- ATP 250 de Gstaad - 13 al 19 de julio
- ATP 250 de Umag - 13 al 19 de julio
- Rally de Estonia - 16 al 19 de julio
- The Open Championship - 16 al 19 de julio
- Gran Premio de Bélgica en la F1 - 17 al 19 de julio
- Nations Cup de Rugby: Los Cóndores vs. Georgia - 18 de julio
- Diamond League de Atletismo en Londres - 18 de julio
- Final del Mundial de la FIFA 2026 - 19 de julio
- ATP 250 de Kitzbühel - 20 al 26 de julio
- ATP 250 de Estoril - 20 al 26 de julio
- Gran Premio de Hungría en la F1 - 24 al 26 de julio
- e-Prix de Tokio en la Fórmula E - 25 y 26 de julio
- ATP 500 de Washington - 27 de julio al 2 de agosto
- ATP 250 de Los Cabos - 27 de julio al 2 de agosto
- Rally de Finlandia - 30 de julio al 2 de agosto
Agosto
- WWE Summerslam - 1 y 2 de agosto
- Masters de Montreal - 2 al 12 de agosto
- WTA 1.000 de Toronto - 2 al 13 de agosto
- Gran Premio de Gran Bretaña en el MotoGP - 7 al 9 de agosto
- Supercopa de Europa - 12 de agosto
- Masters de Cincinnati - 13 al 23 de agosto
- e-Prix de Londres en la Fórmula E - 15 y 16 de agosto
- Diamond League de Atletismo en Lausana - 21 de agosto
- Gran Premio de Países Bajos en la F1 - 21 al 23 de agosto
- La Vuelta a España - 22 de agosto al 13 de septiembre
- Diamond League de Atletismo en Silesia - 23 de agosto
- ATP 250 de Winston-Salem - 23 al 29 de agosto
- Diamond League de Atletismo en Zurich - 27 de agosto
- Rally de Paraguay - 27 al 30 de agosto
- Gran Premio de Aragón en el MotoGP - 28 al 30 de agosto
- US Open - 31 de agosto al 13 de septiembre
Septiembre
- Final de la Diamond League de Atletismo en Bruselas - 4 y 5 de septiembre
- Gran Premio de Italia en la F1 - 4 al 6 de septiembre
- Mundial Femenino Sub 20 en Polonia - 5 al 27 de septiembre
- WWE Money in the Bank - 6 de septiembre
- Rally de Chile en Biobío - 10 al 13 de septiembre
- Gran Premio de España en la F1 - 11 al 13 de septiembre
- Gran Premio de San Marino en el MotoGP - 11 al 13 de septiembre
- Clasificatoras Copa Davis - 18 al 20 de septiembre
- Gran Premio de Austria en el MotoGP - 18 al 20 de septiembre
- ATP 250 de Chengdu - 23 al 29 de septiembre
- ATP 250 de Hangzou - 23 al 29 de septiembre
- Gran Premio de Azerbaiyan en la F1 - 24 al 26 de septiembre
- Laver Cup - 25 al 27 de septiembre
- Maratón de Berlín - 27 de septiembre
- ATP 500 de Tokio - 30 de septiembre al 6 de octubre
- ATP 500 de Beijing - 30 de septiembre al 6 de octubre
Octubre
- Rally de Italia - 1 al 4 de octubre
- Gran Premio de Japón en el MotoGP - 2 al 4 de octubre
- Masters de Shanghai - 7 al 18 de octubre
- Gran Premio de Singapur en la F1 - 9 al 11 de octubre
- Gran Premio de Indonesia en el MotoGP - 9 al 11 de octubre
- Maratón de Chicago - 11 de octubre
- WTA 1.000 de Wuhan - 12 al 18 de octubre
- ATP 250 de Almaty - 19 al 25 de octubre
- ATP 250 de Bruselas - 19 al 25 de octubre
- ATP 250 de Lyon - 19 al 25 de octubre
- Gran Premio de Las Américas en la F1 - 23 al 25 de octubre
- Gran Premio de Australia en el MotoGP - 23 al 25 de octubre
- ATP 500 de Basilea - 26 de octubre al 1 de noviembre
- ATP 500 de Viena - 26 de octubre al 1 de noviembre
- Gran Premio de México en la F1 - 30 de octubre al 1 de noviembre
- Gran Premio de Malasia en el MotoGP - 30 de octubre al 1 de noviembre
Noviembre
- Mundial Sub 17 en Qatar - Fecha por confirmar
- Maratón de Nueva York - 1 de noviembre
- Masters de París - 2 al 8 de noviembre
- Gran Premio de Brasil en la F1 - 6 al 8 de noviembre
- Nations Cup de Rugby: Portugal vs. Los Cóndores - 7 de noviembre
- Finales WTA en Riad - 7 al 14 de noviembre
- ATP 250 de Estocolmo - 8 al 14 de noviembre
- Rally de Arabia Saudita - 11 al 14 de noviembre
- Gran Premio de Portugal en el MotoGP - 13 al 15 de noviembre
- Nations Cup de Rugby: España vs. Los Cóndores - 14 de noviembre
- Finales ATP de Turín - 15 al 22 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas en la F1 - 19 al 21 de noviembre
- Gran Premio de la Comunidad Valenciana en el MotoGP - 20 al 22 de noviembre
- Nations Cup de Rugby: Zimbabue vs. Los Cóndores - 21 de noviembre
- Final Copa Sudamericana - 21 de noviembre
- Finales de la Copa Davis - 24 al 29 de noviembre
- Gran Premio de Catar en la F1 - 27 al 29 de noviembre
- Final Copa Libertadores - 28 de noviembre
Diciembre
- Gran Premio de Abu Dabi en la F1 - 4 al 6 de diciembre
- Copa Intercontinental de la FIFA - Fechas por definir
- Carrera de San Silvestre - 31 de diciembre