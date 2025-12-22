Rafinha Alcántara anunció su retiro del fútbol

El futbolista hispano-brasileño Rafinha Alcántara anunció este lunes por medio de un video en su redes sociales su retiro del fútbol profesional a los 32 años.

"He tomado la decisión de retirarme. Después de un tiempo alejado de los campos y tras una larga recuperación, ha llegado el momento de hacer público algo importante para mí", anunció Alcántara.

El jugador llevaba más de un año sin poder jugar debido a una grave lesión. Estaba sin equipo, su último club fue el Arabia SC, de Catar, al que llegó en 2022.

"Hace algo más de un año sufrí una lesión de rodilla que, por desgracia, me impide volver a competir al más alto nivel. Fue duro aceptar que no podía seguir", agregó Alcántara.

El menor de los Alcántara jugó en FC Barcelona, Celta de Vigo, Inter de Milán, París Saint-Germain, Real Sociedad, Arabi S.C. Además, disputó dos partidos con la selección de Brasil.

"Gracias a mi familia por estar ahí siempre, a todos por el cariño y el apoyo. Gracias, fútbol, por hacerme quien soy. Hasta siempre", finalizó Alcántara en su video.