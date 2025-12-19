Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto
Santiago14.5°
Humedad79%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga argentina

¿Cuándo y dónde ver a Estudiantes ante Platense por el Trofeo de Campeones en Argentina?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los campeones del Apertura y Clausura buscan un nuevo trofeo en el fútbol trasandino.

¿Cuándo y dónde ver a Estudiantes ante Platense por el Trofeo de Campeones en Argentina?
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Estudiantes de La Plata se medirá ante Platense, este sábado en el Estadio Único de San Nicolás, por el Trofeo de Campeones del torneo argentino.

El conjunto "Pincharrata" viene de alzarse campeón del Torneo de Clausura tras vencer por penales a Racing en la final.

Por su parte, el "Calamar" fue campeón del Apertura después de imponerse por la mínima ante Huracán.

El encuentro entre Estudiantes y Platense está pactado para las 18:00 horas (21:00 GMT) de este sábado 20 de diciembre y podrás seguirlo por televisión en ESPN, mientras que en streaming por Disney+ Premium.

Además, todos los detalles estarán en la cobertura de Cooperativa.cl.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada