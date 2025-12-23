[VIDEO] De vuelta a sus orígenes: Marcelo Espina dirigió una práctica de los cadetes de Platense

El exmediocampista de Colo Colo y de la selección argentina Marcelo Espina tuvo un reencuentro con sus orígenes al participar de una práctica de una de las categorías infantiles de Platense, club donde se formó.

En un video, al "Cabezón" se le ve muy activo y dando consejos a la categoría 2012 del "Calamar".

Recordar que Espina se formó en Platense, club al que defendió profesionalmente entre 1987 y 1989, y entre 1993 y 1995, sumando un total de 171 partidos.

Mira acá el registro