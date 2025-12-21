Luis Miguel se encuentra en Chile: esta es la razón de su visita

El cantante Luis Miguel ha causado sorpresa entre sus seguidores al visitar inesperadamente Chile.

A través de redes, la periodista Paula Escobar compartió imágenes del aterrizaje del Sol de México en suelo nacional. "Luego de dos años, Luis Miguel regresa a Santiago de Chile fanaticada", escribió en sus historias de Instagram.

"La data dura: Luis Miguel Gallego Basteri, según el documento de ingreso, llegó a las 9 AM con otras 5 personas. Entre ellas, su hermano Alejandro, desde Puerto Vallarta", agregó, señalando que probablemente su visita se trataba de un "evento privado o alguna campaña publicitaria".

La razón de la visita de Luis Miguel

Horas más tarde, Cecilia Gutiérrez entregó algunos detalles del viaje del artista a territorio chileno, explicando sus motivos.

"Llegó en la mañana (del sábado), se mantiene acá hasta el martes. Vino con un amigo doctor de él", reveló la comunicadora.

"Les conté la vez pasada, cuando estuvo haciendo los conciertos, que él tiene una amistad profunda con un médico chileno, con el que además tiene negocios en una clínica de células madre", añadió.

Bajo esta línea, la reporterta de espectáculos recalcó que el intérprete "no vino a un evento, vino por temas personales".

Asimismo, Gutiérrez indicó que Luis Miguel fue a cenar a un restaurante ubicado en Vitacura -favorito del cantante-, donde fue esperado por su fanaticada.