Inter de Porto Alegre vio sus cuentas bloqueadas por deuda relacionada con Carlos Palacios

A un lustro del traspaso del chileno Carlos Palacios a Internacional de Porto Alegre, el club brasileño se encuentra envuelto en un complejo escenario producto de aquella negociación.

En 2021, el cuadro colorado adquirió los derechos del futbolista a Unión Española por tres millones de dólares. Sin embargo, la operación terminó convirtiéndose en un serio problema financiero para la institución dado que desde hace meses sus cuentas bancarias permanecen congeladas debido a una demanda interpuesta por el empresario Pablo Alain Lecler Fluxa, quien actuó como representante del jugador durante las negociaciones.

La medida fue ordenada por el Juzgado Civil del Foro Central de Porto Alegre y confirmada por ESPN Brasil.

Según el medio, Internacional "habría acordado en 2021 una comisión de 154 mil dólares para el agente al momento del traspaso de Palacios. Sin embargo, no realizó el pago completo, lo que generó una deuda que hoy supera los 130 mil dólares. Al sumar comisiones e intereses, la cifra se aproxima a los 148 mil dólares".

Este conflicto, según argumenta el propio club, ha agravado una situación de "absoluta dificultad financiera", condición que fue presentada ante la justicia para intentar levantar la sanción, aunque sin éxito.