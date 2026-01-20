Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Atención hinchas de la B: La ANFP publicó el fixture de la Liga de Ascenso

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El certamen se jugará entre el 22 de febrero y el 1 de noviembre.

contenido de servicio
En portada

La ANFP, a través de las redes sociales del Campeonato Chileno, hizo público el fixture de la Liga de Ascenso, el cual comenzará a jugarse el próximo 22 de febrero y tiene fecha de término en su fase regular el 1 de noviembre.

En la primera fecha habrá atractivos duelos, con Unión Española recibiendo al San Luis de Quillota de Humberto "Chupete" Suazo.

Además, Deportes Iquique jugará ante Unión San Felipe y Santiago Wanderers jugará con Deportes Recoleta.

Mientras que Deportes Puerto Montt jugará en su retorno a la división de plata ante Deportes Copiapó.

Mira acá el fixture completo

LEER ARTICULO COMPLETO

