Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso
Atención hinchas de la B: La ANFP publicó el fixture de la Liga de Ascenso
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
El certamen se jugará entre el 22 de febrero y el 1 de noviembre.
El certamen se jugará entre el 22 de febrero y el 1 de noviembre.
La ANFP, a través de las redes sociales del Campeonato Chileno, hizo público el fixture de la Liga de Ascenso, el cual comenzará a jugarse el próximo 22 de febrero y tiene fecha de término en su fase regular el 1 de noviembre.
En la primera fecha habrá atractivos duelos, con Unión Española recibiendo al San Luis de Quillota de Humberto "Chupete" Suazo.
Además, Deportes Iquique jugará ante Unión San Felipe y Santiago Wanderers jugará con Deportes Recoleta.
Mientras que Deportes Puerto Montt jugará en su retorno a la división de plata ante Deportes Copiapó.
Mira acá el fixture completo