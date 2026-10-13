Champions League: Los resultados de la segunda fecha de la fase de liga

La Champions League vuelve a la acción este martes 13 y miércoles 14 de octubre, con la disputa de la segunda fecha de la fase de liga, que contempla 18 encuentros en distintos escenarios de Europa.

Entre los protagonistas estará Real Betis, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, que recibirá a Porto en Sevilla, mientras Manchester City y PSG animarán otro de los atractivos duelos de la jornada en Inglaterra.

Revisa la programación y sigue todos los resultados en vivo y online por Cooperativa.cl:

Martes 13 de octubre

Lens 0-2 Sporting de Lisboa. Segundo tiempo. Estadio Bollaer-Delelis

0-1: 22'; Luis Suárez (SPO)

Sabah Baku 0-0 Slavia Praga. Segundo tiempo. Estadio Olímpico de Baku

Arsenal vs. Lille. 16:00 horas. Emirates Stadium

Atlético de Madrid vs. Manchester United. 16:00 horas. Estadio Metropolitano

Galatasaray vs. Barcelona. 16:00 horas. Rams Park

Inter de Milán vs. Club Brujas. 16:00 horas. Estadio "Giuseppe Meazza"

RB Leipzig vs. PSV. 16:00 horas. Red Bull Arena

Viking vs. Bayern Munich. 16:00 horas. Viking Stadion

Villarreal vs. Napoli. 16:00 horas. Estadio de La Cerámica

Miércoles 14 de octubre

Feyenoord vs. Como. 13:45 horas. Estadio De Kuip

Lask vs. Liverpool. 13:45 horas. Raiffeisen Arena

Manchester City vs. PSG. 16:00 horas. Etihad Stadium

Real Betis vs. Porto. 16:00 horas. Estadio La Cartuja

Roma vs. Real Madrid. 16:00 horas. Estadio Olímpico

Aston Villa vs. Fenerbahce. 16:00 horas. Villa Park

Bodo/Glimt vs. Borussia Dortmund. 16:00 horas. Aspmyra Stadion

Shakhtar vs. AEK Athenas. 16:00 horas. Stamford Bridge, Londres