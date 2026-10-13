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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

Champions League: Los resultados de la segunda fecha de la fase de liga

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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Champions League: Los resultados de la segunda fecha de la fase de liga
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La Champions League vuelve a la acción este martes 13 y miércoles 14 de octubre, con la disputa de la segunda fecha de la fase de liga, que contempla 18 encuentros en distintos escenarios de Europa.

Entre los protagonistas estará Real Betis, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, que recibirá a Porto en Sevilla, mientras Manchester City y PSG animarán otro de los atractivos duelos de la jornada en Inglaterra.

Revisa la programación y sigue todos los resultados en vivo y online por Cooperativa.cl:

Martes 13 de octubre

  • Lens 0-2 Sporting de Lisboa. Segundo tiempo. Estadio Bollaer-Delelis

0-1: 22'; Luis Suárez (SPO)

  • Sabah Baku 0-0 Slavia Praga. Segundo tiempo. Estadio Olímpico de Baku
  • Arsenal vs. Lille. 16:00 horas. Emirates Stadium
  • Atlético de Madrid vs. Manchester United. 16:00 horas. Estadio Metropolitano
  • Galatasaray vs. Barcelona. 16:00 horas. Rams Park
  • Inter de Milán vs. Club Brujas. 16:00 horas. Estadio "Giuseppe Meazza"
  • RB Leipzig vs. PSV. 16:00 horas. Red Bull Arena
  • Viking vs. Bayern Munich. 16:00 horas. Viking Stadion
  • Villarreal vs. Napoli. 16:00 horas. Estadio de La Cerámica

Miércoles 14 de octubre

  • Feyenoord vs. Como. 13:45 horas. Estadio De Kuip
  • Lask vs. Liverpool. 13:45 horas. Raiffeisen Arena
  • Manchester City vs. PSG. 16:00 horas. Etihad Stadium
  • Real Betis vs. Porto. 16:00 horas. Estadio La Cartuja
  • Roma vs. Real Madrid. 16:00 horas. Estadio Olímpico
  • Aston Villa vs. Fenerbahce. 16:00 horas. Villa Park
  • Bodo/Glimt vs. Borussia Dortmund. 16:00 horas. Aspmyra Stadion
  • Shakhtar vs. AEK Athenas. 16:00 horas. Stamford Bridge, Londres
  • Slovan Bratislava vs. Stuttgart. 16:00 horas. Estadio Tehelné Pole.

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