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Champions League: Los resultados de la segunda fecha de la fase de liga
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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La Champions League vuelve a la acción este martes 13 y miércoles 14 de octubre, con la disputa de la segunda fecha de la fase de liga, que contempla 18 encuentros en distintos escenarios de Europa.
Entre los protagonistas estará Real Betis, dirigido por el chileno Manuel Pellegrini, que recibirá a Porto en Sevilla, mientras Manchester City y PSG animarán otro de los atractivos duelos de la jornada en Inglaterra.
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0-1: 22'; Luis Suárez (SPO)