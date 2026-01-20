Sporting de Lisboa dio la sorpresa de la jornada en la Champions, al vencer por 2-1 al campeón defensor PSG. La figura fue el colombiano Luis Javier Suárez, quien anotó un doblete para el equipo portugués (74' y 90'), mientras que en la visita marcó Khvicha Kvaratskhelia (79').

Con este resultado PSG quedó en la quinta posición con 13 puntos, mientras que Sporting de Lisboa se ubicó en sexta posición con las mismas unidades.

