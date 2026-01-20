Real Madrid aplastó a Mónaco y se acercó a los octavos de la Champions

Real Madrid se sacudió de los malos tragos de las últimas semanas y celebró este martes en la Champions, con un revitalizador y aplastante triunfo por 6-1 sobre AS Mónaco en la séptima fecha de la fase de liga, que dejó muy cerca a los merengues de la clasificación directa a octavos.

El equipo español necesitaba un triunfo así en casa, después de unas semanas agitadas, marcadas por la derrota con Barcelona en la Supercopa, el despido de Xabi Alonso y la eliminación en la Copa del Rey ante Albacete, en el primer partido de Alvaro Arbeloa en la banca.

Tras la victoria ante Levante el fin de semana, el equipo pudo mantener la confianza y se desató con los goles este martes en el "Bernabéu", con Kylian Mbappé liderando con un doblete en la primera parte (5' y 26').

En el segundo tiempo, Franco Mastantuono (51') estiró las cifras y un autogol de Thilo Kehrer (55') complicó aún más el escenario de la visita.

Vinicius Junior firmó el quinto para los madridistas (63'), pero Mónaco no bajó los brazos y descontó gracias a Jordan Teze (72').

Finalmente, Jude Bellingham se encargó de terminar el trámite en la capital hispana (80').

Con el resultado, Real Madrid trepó de forma provisoria al segundo lugar de la tabla, con cupo de clasificación directa a octavos, y a la espera de los resultados de la jornada de este miércoles; Mónaco, en cambio, está en el vigésimo lugar con 9 positivos.

En la última fecha de la fase de liga, Mónaco recibirá a Juventus, mientras que Real Madrid visitará a Benfica, el equipo de José Mourinho.