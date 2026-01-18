La programación de la séptima fecha para la fase de liga en la Champions League

Esta semana se disputará la séptima fecha de la fase de liga de la Champions League con un total de 18 partidos los días martes 20 y miércoles 21.

El partido más destacado de la jornada será el de Inter de Milán versus Arsenal. El líder de la Serie A recibe al puntero de la Premier League.

Revisa la programación junto a Cooperativa.cl:

Martes 20 de enero:

Kairat vs. Brujas 12:30 horas. Astana Arena.

Bodo Glimt vs. Manchester City 14:45 horas. Estadio Aspmyra.

Villarreal vs. Ajax 17:00 horas. Estadio de la Cerámica.

Tottenham vs. Borussia Dortmund 17:00 horas. Tottenham Hotspur Stadium.

Olympiacos vs. Bayer Leverkusen 17:00 horas. Estadio Georgios Karaiskakis.

Sporting Lisboa vs. Paris Saint-Germain 17:00 horas. Estadio Jose Alvalade.

Inter de Milán vs. Arsenal 17:00 horas. Estadio "Giuseppe Meazza".

Real Madrid vs. Mónaco 17:00 horas. Estadio "Santiago Bernabéu".

FC Copenhague vs. Napoli 17:00 horas. Parken Stadion.

Miércoles 21 de enero: