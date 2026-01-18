Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

La programación de la séptima fecha para la fase de liga en la Champions League

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Revisa la agenda de partidos para esta semana.

Esta semana se disputará la séptima fecha de la fase de liga de la Champions League con un total de 18 partidos los días martes 20 y miércoles 21.

El partido más destacado de la jornada será el de Inter de Milán versus Arsenal. El líder de la Serie A recibe al puntero de la Premier League.

Revisa la programación junto a Cooperativa.cl:

Martes 20 de enero:

  • Kairat vs. Brujas 12:30 horas. Astana Arena.
  • Bodo Glimt vs. Manchester City 14:45 horas. Estadio Aspmyra.
  • Villarreal vs. Ajax 17:00 horas. Estadio de la Cerámica.
  • Tottenham vs. Borussia Dortmund 17:00 horas. Tottenham Hotspur Stadium.
  • Olympiacos vs. Bayer Leverkusen 17:00 horas. Estadio Georgios Karaiskakis.
  • Sporting Lisboa vs. Paris Saint-Germain 17:00 horas. Estadio Jose Alvalade.
  • Inter de Milán vs. Arsenal 17:00 horas. Estadio "Giuseppe Meazza".
  • Real Madrid vs. Mónaco 17:00 horas. Estadio "Santiago Bernabéu".
  • FC Copenhague vs. Napoli 17:00 horas. Parken Stadion.

Miércoles 21 de enero:

  • Galatasaray vs Atlético de Madrid 14:45 horas. RAMS Park.
  • Qarabag FK vs Eintracht Frankfurt 14:45 horas. Estadio Tofik Bakhramov.
  • Marsella vs Liverpool 17:00 horas. Estadio Vélodrome.
  • Newcastle vs PSV 17:00 horas. St James' Park.
  • Slavia Praga vs Barcelona 17:00 horas. Eden Arena.
  • Juventus vs Benfica 17:00 horas. Juventus Stadium.
  • Chelsea vs Pafos 17:00 horas. Stamford Bridge.
  • Bayern Munich vs Union St Gilloise 17:00 horas. Allianz Arena.
  • Atalanta vs Athletic Club 17:00 horas. Gewiss Stadium.

