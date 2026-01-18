Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones
La programación de la séptima fecha para la fase de liga en la Champions League
Revisa la agenda de partidos para esta semana.
Esta semana se disputará la séptima fecha de la fase de liga de la Champions League con un total de 18 partidos los días martes 20 y miércoles 21.
El partido más destacado de la jornada será el de Inter de Milán versus Arsenal. El líder de la Serie A recibe al puntero de la Premier League.
Revisa la programación junto a Cooperativa.cl:
Martes 20 de enero:
Miércoles 21 de enero: