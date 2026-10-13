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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Campeones

Manchester City mide fuerzas ante el bicampeón PSG en partido estelar de la Champions

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los "ciudadanos" intentan abstraerse de los problemas reglamentarios para frenar a la potente escuadra parisina.

Manchester City mide fuerzas ante el bicampeón PSG en partido estelar de la Champions
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Un duelo de titanes se tomará el fútbol europeo este 14 de octubre en el Etihad Stadium, sitio en el que Manchester City y Paris Saint-Germain se enfrentarán a las 16:00 horas (19:00 GMT), animando el cotejo más atractivo de la segunda jornada de la Champions League.

El cuadro dirigido por Enzo Maresca recibe a los bicampeones como líderes de Premier League tras un 0-3 a Liverpool en Anfield y, pese al fallo en contra por infracciones financieras, acumulan 8 triunfos al hilo y sostienen una localía en la que solo cayeron una vez de sus últimos 25 compromisos.

Al frente, los de Luis Enrique dejaron atrás un inicio de campaña lleno de dudas con la aplastante goleada por 6-1 sobre Slovan Bratislava, lo que estiró a 11 sus presentaciones invictas en la competición.

Pero la escuadra francesa arrastra un duelo adicional con la historia, ya que nunca festejó en el Etihad Stadium después de registrar un empate y tres caídas.

Con el arbitraje del alemán Sven Jablonski, todos los detalles de este lance los podrás seguir a través de Cooperativa.cl.

Revisa la tabla de posiciones de la UEFA Champions League:

Pos.ClubPJPts.Dif.Zona
1 Barcelona 2 6 +7 Octavos
2 Sporting de Lisboa 2 6 +4 Octavos
3 Arsenal 2 6 +4 Octavos
4 Bayern Munich 2 4 +5 Octavos
5 PSG 1 3 +5 Octavos
6 Como 1 3 +3 Octavos
7 Manchester United 2 3 +2 Octavos
8 Stuttgart 1 3 +2 Octavos
9 Manchester City 1 3 +2 Play-offs
10 Villarreal 2 3 +1 Play-offs
11 Aston Villa 1 3 +1 Play-offs
12 Real Betis 1 3 +1 Play-offs
13 Atlético de Madrid 2 3 +1 Play-offs
14 Borussia Dortmund 1 3 +1 Play-offs
15 Liverpool 1 3 +1 Play-offs
16 Real Madrid 1 3 +1 Play-offs
17 AEK 1 3 +1 Play-offs
18 Club Brujas 2 3 0 Play-offs
19 Lens 2 3 -1 Play-offs
20 Leipzig 2 3 -2 Play-offs
21 Sabah 2 3 -2 Play-offs
22 Roma 1 1 0 Play-offs
23 Shakhtar 1 1 0 Play-offs
24 Fenerbahce 1 1 0 Play-offs
25 PSV 2 1 -1 -
26 Viking 2 1 -2 -
27 LASK 1 0 -1 -
28 Inter de Milán 2 0 -2 -
29 Porto 1 0 -2 -
30 Slavia Praga 2 0 -3 -
31 Napoli 2 0 -3 -
32 Lille 2 0 -4 -
33 Feyenoord 1 0 -4 -
34 Galatasaray 2 0 -5 -
35 Slovan Bratislava 1 0 -5 -
36 Bodo/Glimt 1 0 -5 -
PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

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