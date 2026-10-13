Manchester City mide fuerzas ante el bicampeón PSG en partido estelar de la Champions

Un duelo de titanes se tomará el fútbol europeo este 14 de octubre en el Etihad Stadium, sitio en el que Manchester City y Paris Saint-Germain se enfrentarán a las 16:00 horas (19:00 GMT), animando el cotejo más atractivo de la segunda jornada de la Champions League.

El cuadro dirigido por Enzo Maresca recibe a los bicampeones como líderes de Premier League tras un 0-3 a Liverpool en Anfield y, pese al fallo en contra por infracciones financieras, acumulan 8 triunfos al hilo y sostienen una localía en la que solo cayeron una vez de sus últimos 25 compromisos.

Al frente, los de Luis Enrique dejaron atrás un inicio de campaña lleno de dudas con la aplastante goleada por 6-1 sobre Slovan Bratislava, lo que estiró a 11 sus presentaciones invictas en la competición.

Pero la escuadra francesa arrastra un duelo adicional con la historia, ya que nunca festejó en el Etihad Stadium después de registrar un empate y tres caídas.

Con el arbitraje del alemán Sven Jablonski, todos los detalles de este lance los podrás seguir a través de Cooperativa.cl.

Revisa la tabla de posiciones de la UEFA Champions League:

Pos. Club PJ Pts. Dif. Zona 1 Barcelona 2 6 +7 Octavos 2 Sporting de Lisboa 2 6 +4 Octavos 3 Arsenal 2 6 +4 Octavos 4 Bayern Munich 2 4 +5 Octavos 5 PSG 1 3 +5 Octavos 6 Como 1 3 +3 Octavos 7 Manchester United 2 3 +2 Octavos 8 Stuttgart 1 3 +2 Octavos 9 Manchester City 1 3 +2 Play-offs 10 Villarreal 2 3 +1 Play-offs 11 Aston Villa 1 3 +1 Play-offs 12 Real Betis 1 3 +1 Play-offs 13 Atlético de Madrid 2 3 +1 Play-offs 14 Borussia Dortmund 1 3 +1 Play-offs 15 Liverpool 1 3 +1 Play-offs 16 Real Madrid 1 3 +1 Play-offs 17 AEK 1 3 +1 Play-offs 18 Club Brujas 2 3 0 Play-offs 19 Lens 2 3 -1 Play-offs 20 Leipzig 2 3 -2 Play-offs 21 Sabah 2 3 -2 Play-offs 22 Roma 1 1 0 Play-offs 23 Shakhtar 1 1 0 Play-offs 24 Fenerbahce 1 1 0 Play-offs 25 PSV 2 1 -1 - 26 Viking 2 1 -2 - 27 LASK 1 0 -1 - 28 Inter de Milán 2 0 -2 - 29 Porto 1 0 -2 - 30 Slavia Praga 2 0 -3 - 31 Napoli 2 0 -3 - 32 Lille 2 0 -4 - 33 Feyenoord 1 0 -4 - 34 Galatasaray 2 0 -5 - 35 Slovan Bratislava 1 0 -5 - 36 Bodo/Glimt 1 0 -5 -

PJ: partidos jugados | Pts: puntos | Dif: diferencia de gol.

