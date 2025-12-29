Síguenos:
Deportes | Fútbol | Liga de Primera

Con la imagen del cóndor: Se presentó el balón del fútbol chileno para 2026

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "Vantaggio Chile" rodará en todas las canchas de nuestro fútbol profesional la próxima temporada.

 Captura (Molten Chile)
Se reveló este lunes el nuevo balón oficial del fútbol chileno para la temporada 2026, denominado Vantaggio Chile.

Luego de cuatro años con modelos de catálogo que solo agregaban el logo de la ANFP y del torneo local, la firma japonesa Molten por primera vez realizó un diseño exclusivo para al balompié nacional, al alero de su línea Vantaggio.

El esférico presenta la imagen de un cóndor, rodeado por un triángulo rojo adornado con diseños azules, todo en medio de un entramado de líneas también de color azul.

Para realzar la inclusión del ave nacional, el balón se promocionó con un montaje del animal llevándolo hasta la cancha del Estadio Nacional, recreado con IA.

